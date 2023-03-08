

تسارعت وتيرة التعافي في سوق الطيران لمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، رغم تباطؤ سوق السفر الدولي، مع توقعات باستمرار هذا التحسن خلال السنوات العشر القادمة، ونمو حصة المنطقة من أسطول الطيران العالمي، رغم التراجع الذي تشهده سوق السفر الدولية.

جاءت هذه النتائج ضمن تقرير توقعات الأسطول العالمي والصيانة والإصلاح والعمرة خلال 2023-2033 الذي أعدته شركة الاستشارات أوليفر وايمان، لتسليط الضوء على مستقبل قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت توقعات التقرير نمو حجم الأسطول التجاري العالمي بنسبة 98% عما كان عليه في يناير 2020، حينما بلغ 27400 طائرة في آخر إحصائية، في حين ازدادت حركة المسافرين العالمية على الصعيدين المحلي والعالمي بنسبة 82% عن المستويات المسجلة لعام 2019.

كما تشير التوقعات إلى تعافي سوق الصيانة والإصلاح والعمرة العالمي، لتصل بحلول نهاية العام الحالي إلى 98% من مستويات الذروة التي حققتها في عام 2019، ويعود هذا التعافي إلى أهمية القطاع في توفير عمليات الإصلاح والصيانة والعمرة اللازمة للحفاظ على سلامة أساطيل الطيران وجودتها.



وسيحافظ الشرق الأوسط على مكانته الرائدة ضمن أسواق الطيران الأسرع نموا على مستوى العالم، مع توقعات بنمو أسطول المنطقة بمعدل 5.1% سنويا خلال العقد المقبل.

كما تشير التوقعات إلى تسجيل قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة معدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% خلال الفترة ذاتها.



وتعتمد سوق الطيران في الشرق الأوسط بشكل كبير على حركة السفر الدولية، والتي تشهد وتيرة أبطأ في التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة العالمية مقارنة بحركة السفر المحلية.

وفي المقابل شهدت المنطقة ارتفاع الحركة الجوية بالتزامن مع إقامة بعض الفعاليات في العام الماضي، ولاسيما بطولة العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر خلال الشهرين الأخيرين من عام 2022.



وتشير التوقعات إلى نمو حصة الشرق الأوسط من الأسطول العالمي خلال السنوات الـ 10 المقبلة، لترتفع من 4.9% في عام 2023 إلى 6% في عام 2033.

ويرجح التقرير نمو الأسطول العالمي بحوالي الثلث بحلول 2033، إلى أكثر من 36 ألف طائرة، بالإضافة لتحقيق رقم قياسي في عمليات تسليم الطائرات خلال السنوات الـ 10 المقبلة على الرغم من القيود التي تواجهها سلسلة التوريد حاليا.



وتشير توقعات التقرير إلى أن نمو أسطول الشرق الأوسط خلال السنوات الـ 10 المقبلة سيعتمد بشكل رئيسي على إضافة الطائرات ذات البدن الضيق.

إذ اعتمدت منطقة الشرق الأوسط تاريخيا على الطائرات ذات البدن الواسع بشكل أساسي في أسطولها، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الطائرات ذات البدن الضيق في أسطول المنطقة من 39% إلى 48%، مع انخفاض نسبة الطائرات ذات البدن الواسع من 56% إلى 48%.