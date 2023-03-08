

شاركت شركة الأشراف للمواد الغذائية لأول مرة في النسخة الحادية عشرة لمعرض هوريكا كويت، الذي يقام في الفترة من 6 حتى 8 الجاري في أرض المعارض بمشرف.



و«الأشراف للمواد الغذائية» هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دلقان القابضة التي تم تأسيسها في 2014 لتشكل علامة فارقة في سوق الخدمات والحلول الغذائية في الكويت الذي يتميز بسرعة نموه وفرصه الجاذبة، ونجحت الشركة خلال مسيرة عملها الممتدة لـ 10 سنوات في تحقيق نجاح لافت بفضل وعي وإدراك القيادات الشابة لديها لطبيعة المتغيرات والتحديات المتسارعة التي تطرأ على قطاع الخدمات الغذائية وتوسع وتنوع دائرته ومتطلباته.



المدير العام لشركة الأشراف للمواد الغذائية بسام البدوي أكد أن مشاركة الأشراف في هوريكا الكويت خطوة نوعية تدعم التوسع بالعمليات التشغيلية للشركة، وتعزز مكانتها في السوق المحلي عموما وقطاع هوريكا خصوصا بعد أن أصبحت «الأشراف» لاعبا رئيسيا فيه، بفضل تركيزها على تقديم منتجات فريدة وخدمات غذائية مبتكرة ومتخصصة، بالاستناد الى دراسات عميقة لتوجهات ومتطلبات العملاء والفرص القائمة بهدف بناء شراكات طويلة الأجل تدعم تطورها.



واختتم البدوي بالتأكيد على التزام شركة الأشراف للمواد الغذائية بأهداف واضحة للتقدم بعملياتها التشغيلية يأتي في مقدمتها التركيز على النمو وتغطية جميع قطاعات الخدمات الغذائية وابتكار حلول تمكنها في القطاع الغذائي، فضلا عن المحافظة على الأداء المتميز وتحقيق قيمة مضافة لمبدأ السلامة الغذائية بالتوازي مع تنويع سلة المنتجات والخدمات الغذائية وفق أعلى مستويات الجودة العالمية، بالإضافة إلى بناء علاقات استراتيجية قوية مع الشركاء والعملاء والموردين لضمان التطور المتواصل لأعمال الشركة.