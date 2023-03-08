مزيد الحربي: سنواصل تحسين خدمة البيانات واستكشاف تقنيات الواقع الممتد الجديدة (XR) وتطبيقات إنترنت الأشياء



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي لتكنولوجيا الجيل 5.5G مع شركة هواوي، بما يدعم توجهات الشركة من أجل تمكين التحول الرقمي.



تم تصميم تكنولوجيا الجيل 5.5G لإحداث ثورة في قدرة وسرعة شبكات الاتصالات المتنقلة بحيث تهدف هذه التكنولوجيا إلى بناء شبكة ذكية تدعم سرعات اتصال فائقة معززة بزمن وصول اقل للخوادم وبكثافة اعداد هائلة من الأجهزة والمستشعرات لتلبية متطلبات السوق ومواكبة تطور واحتياجات مختلف الصناعات والاعمال.



وأشارت stc في بيان لها إلى أنه تم بالفعل إطلاق تجربة تقنية الـ 5.5G داخل بيئة معملية من خلال دمج ثلاثة نطاقات تردديــة (5.5G 3CC CA) باستخدام نطاقات ترددية مختلفة لتحقيق سرعات اتصال تخطت 3.6 جيجابت في الثانية على مختلف الأجهزة المتوافرة مع امكانية الاتصال المستمر للخدمة لعدد أكبر من الأجهزة حيث يمكن لتغطية الشبكة أن تصل إلى مسافات أعلى وأبعد وأعمق في حال التطبيق التجاري للخدمة.



كما اجرت stc كذلك تجارب ناجحة على تقنية انترنت الأشيــاء اللاكهربائية (Passive IOT) المتطورة للجيل 5.5G والتي تمكنت من قراءة معلومات تعريفية لشريحة (Tag) تستخدم بالخدمــــات اللوجستية والتخزين لتتبع الأصول والممتلكات عن بعد يصل الى مسافة 200 متر ومن المتوقع أن تقود هذه التكنولوجيا المتطورة الى دعم اتصال ملايين الأجهزة والمستشعرات اللاكهربائية للعديد من الصناعات الطبية والبيع بالتجزئة واللوجستية والمصانع وغيرها من قطاعات الاعمال.



هذا، ووقعت stc وشركة هواوي مذكرة تفاهم خلال المؤتمر العالمي (MWC2023)، الذي أقيم في برشلونة، بشأن التعاون الاستراتيجي للجيل 5.5G وكخطوة جديدة على طريق التعاون المشترك المستمر في تطوير شبكة الجيل الخامس.



من جانبه، قال م. مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc: بعد النجاح الذي حققناه في تحسين تجربة المستخدمين وتغطية شبكة الجيل الخامس على الصعيد الوطني في عام 2022 من خلال بناء الشبكة على نطاقين ترددين مختلفين وبالتعاون مع شركة هواوي، نواصل العمل في هذا العام مع شريكنا الاستراتيجي من أجل تحسين تجربة إرسال البيانات واجراء تجارب على تقنيات الواقع الممتد الجديدة (XR) وتطبيقات استخدام خدمات إنترنت الأشياء، ومتفائلين بأن نحقق معا إمكانات عالية لتقنية الجيل 5.5G مما يسهم في اكتشاف تطبيقاتها الجديدة القائمة على الامكانات التكنولوجية التنافسية لشبكتنا، بما يخدم عملاءنا ويعزز موقعنا الريادي في السوق.



وقال يانغ تشوبين الرئيس لحلول ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة هواوي: نلتزم بصفتنا مزودا عالميا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الشبكات على الدعم الدائم للمشغلين الرائدين من خلال عمليات التحديث المستمرة لشبكاتهم وتزويد المستخدمين النهائيين بتجربة اتصال فائقة الجودة، نحن متحمسون للعمل مع شركة الاتصالات الكويتية stc لإجراء اختبارات مشتركة على ابتكارات تقنية الجيل 5.5G واكتشاف سيناريوهات جديدة للأعمال بناء على احتياجات السوق الكويتية وذلك لتعزيز حالات استخدام الجيل 5.5G عالية القيمة، سنساعد stc في الكويت على تحقيق نجاح أعمالها.



جدير بالذكر ان كلا من stc وهواوي قد قامتا سابقا بالتعاون من أجل بناء أول تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) على المستوى الوطني على النطاق الترددي C-band في الكويت مما وفر تجربة شبكة ممتازة للمستخدمين.

دفع ظهور تكنولوجيا الجيل 5.5G كلا من الشركتين على الاتفاق للعمل معا على ابتكار الحلول الخاصة بهذا الجيل الجديد، بما في ذلك ابتكار التكنولوجيا للتحقق من تقنيات إنترنت الأشياء والخدمات الجديدة للواقع الممتد (XR) وحلول سرع الاتصال العالية السرعة بالنطاق العريض والاستمرار في تطبيق احدث ما توصلت إليه شبكات تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة.