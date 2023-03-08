

أعلن صندوق النقد الدولي انه سيزيد مؤقتا حدود التمويل للدول الأعضاء لمساعدتها على التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن الحد السنوي لحساب الموارد العامة للصندوق سيتم رفعه إلى 200% من الحصة لمدة 12 شهرا من 145% الحالية.

كما تم تعديل الوصول إلى الحدود التراكمية إلى 600% من 435% حاليا، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وستوفر التغييرات للبلدان الأعضاء - لاسيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه نقاط ضعف - إمكانية الوصول إلى التمويل دون إطلاق ما يسمى بإطار الوصول الاستثنائي الذي يستلزم شروطا أكثر صرامة. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الإذن الذي صدر الشهر الماضي لخمسة جهات إقراض للتنمية لاستخدام احتياطياتها لمساعدة الدول الفقيرة.



ووفقا للبيان، سيعيد موظفو الصندوق إشراك المجلس التنفيذي قبل نهاية فترة الـ 12 شهرا في اقتراح للحفاظ على الحدود الأعلى لفترة أطول، إذا استدعت الظروف ذلك.



كما ناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التغييرات المحتملة في حدود الوصول بموجب صندوق النمو والحد من الفقر أو PRGT، وهو ذراع التمويل الميسر لصندوق النقد الدولي.



وقال الصندوق إن الطلب على PRGT، الذي تم رفع حدود الوصول إليه آخر مرة بنسبة 45% في عام 2021، زاد بشكل حاد ومن المتوقع أن ينمو بشكل أكبر في ضوء الصدمات المتتالية. وأضافت أنه ستتم مراجعة الحدود بمجرد أن يتوافر لدى الصندوق موارد إضافية كافية.