

حرصاً منه على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، كثف بنك الكويت الوطني جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية، مستهدفا التوعية بمخاطر التعامل بالعملات الافتراضية.



وفي هذا الإطار، يعمد البنك إلى نشر مواد ومنشورات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنوات التواصل بهدف رفع الثقافة المالية لدى العملاء والمتابعين لتلك القنوات، وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المتعددة التي قد يتعرضون لها عند التعامل بالعملات الافتراضية والاستثمار في الأصول الرقمية وما قد تسببه من خسائر فادحة.



تضمنت المواد التوعوية التي نشرها البنك على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي تعريفا بطبيعة تلك العملات وأنها عملات لا تصدر بصفة رسمية ولا تخضع لجهة رقابية وغير معتمدة من البنك المركزي.



وأكد «الوطني» أن كل الجهات والأطراف التي تتعامل بالعملات الافتراضية تكون غير خاضعة أو مرخصة من قبل أي جهة رقابية، ما يجعل الاستثمار فيها ذا مخاطر عالية وقد يعرض مستخدميها لعمليات الاحتيال.



وأوضح البنك أن المواقع الإلكترونية الاحتيالية تستدرج الضحايا بأساليب احتيال احترافية ومتعددة لسرقة أموالهم، مثل إقناعهم بالاستثمار في العملات الافتراضية، أو ما يسمى بالعملات الرقمية المشفرة، وكذلك طرق أخرى مثل الأسهم الوهمية أو عديمة القيمة، أو أنشطة الاستثمار المالي غير المرخصة، وفرص الاستثمار التي تعد بأرباح مغرية مبالغ فيها، محذرا من التجاوب مع مثل تلك المواقع.



وأشار الوطني إلى ضرورة التدقيق في اختيار الاستثمارات والاهتمام بكل التفاصيل مثل الأشخاص الذين تستثمر معهم واستشارة أطراف حيادية مثل وسيط أو مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ قرار الاستثمار، لضمان عدم الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.



وتعد جهود «الوطني» في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته ودائما ما يستخدم كل قنوات التواصل معهم لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك وكذلك الأمر بالنسبة للرقم السري لمرة واحدة.



ويعد البنك داعما وشريكا رئيسيا في كل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي، كما يوفر كل إمكاناته الهائلة وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لتعزيز ثقة عملائه وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم وأموالهم، من خلال المنشورات والمسابقات التي ينشرها باستمرار.