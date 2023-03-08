

ارتفعت توزيعات الأرباح النقدية على مستوى العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي، بدعم من البنوك الكبرى وشركات النفط. ووفقا لأحدث تقرير فصلي للتوزيعات النقدية صادر عن «يانوس هندرسون إنفستورز»، ارتفعت توزيعات الأرباح العالمية بنسبة 8.4% في 2022 إلى المستوى القياسي 1.56 تريليون دولار. وتتوقع «يانوس هندرسون» تباطؤ نمو التوزيعات النقدية على أساس سنوي هذا العام إلى 2.3%.



وأشارت «يانوس هندرسون» إلى أن نمو الأرباح العالمية كان قويا لدرجة أن 12 دولة سجلت مدفوعات قياسية بالدولار، بما يشمل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والصين والهند وتايوان.



وفي الولايات المتحدة، وصلت توزيعات الشركات إلى مستوى قياسي جديد في عام 2022 عند 574.2 مليار دولار.