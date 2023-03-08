أعلنت الحكومة السورية خروج مطار حلب الدولي من الخدمة جراء ضربة إسرائيلية جديدة ألحقت أضرارا مادية به فجر أمس.



وقال مصدر عسكري سوري في بيان إن الهجوم الجوي نفذ «من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي». وأفاد المصدر بوقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة، من دون أن يوضح حجم الأضرار أو موعد عودة تشغيله، وفي غياب إشارة إلى خسائر بشرية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ «معادية».



وأعلنت المؤسسة العامة للطيران في وزارة النقل تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية والرحلات الجوية الأخرى من مطار حلب إلى مطاري دمشق واللاذقية، مشيرة إلى مباشرة «عمليات الكشف عن الأضرار وإزالتها تمهيدا لإصلاحها».



وأوضح مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لوكالة فرانس برس أن «الأضرار مادية فقط وقد طالت مدرج الطائرات»، مشيرا إلى عدم وجود أي أضرار في الطائرات. وأضاف أنه لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه، وذلك بعد أن استقبل نحو 80 طائرة مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال المدمر.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان تسيطر الميليشيات الإيرانية على محيط مطار حلب الدولي، في حين لم يسجل استهداف لشحنات أو مستودعات أسلحة إيرانية خلال الضربات الإسرائيلية.



وقال المرصد ان الاستهداف جاء بعدد من الصواريخ عبر دفعتين انطلقت من البحر حيث سمعت أصوات شديدة في مدينة اللاذقية، وصلت 3 منها على الأقل لأهدافها وأصابت الصواريخ مدرج المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل. وأشار الى أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الرابع على الأراضي السورية منذ مطلع العام الحالي.



واعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن الاستهداف الإسرائيلي «يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطارا مدنيا، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سورية إلى ضحايا الزلزال»، داعية المجتمع الدولي إلى «إدانة العدوان». وفي 19 فبراير الماضي، قتل 15 شخصا جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا في المربع الأمني في حي كفرسوسة افيد بأنه موقع تابع لقوات موالية لإيران وكان يستخدم كمستودع.