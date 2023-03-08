

ما أبرز الأمراض التي تؤدي إلى تساقط الشعر؟



تساقط الشعر عادة ما يحدث بسبب أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم وأمراض الجهاز الهضمي، فحالة الشعر هي مؤشر مهم يمكن أن يشير إلى نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسم وتغير الخلفية الهرمونية واختلال عملية التمثيل الغذائي وأمراض الغدة الدرقية والجهاز الهضمي.



وضمن هذا الإطار، أعلنت د.ألكسندرا فيليوفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن الشخص يفقد عادة 40-100 شعرة في اليوم وهذا أمر طبيعي، لأنه بهذه الطريقة يتم تحديث شعر الرأس.

ومع ذلك يعاني 75% من النساء و50% من الرجال من مشكلة تساقط الشعر المستمر. وتقول: «يمكن للشخص أن يحدد بنفسه شدة تساقط شعره. ومن أجل ذلك عليه إمساك خصلة من شعره (50-60 شعرة) بالقرب من فروة الرأس وسحبها باتجاه نمو الشعر.

تجرى هذه العملية في عدة مناطق من الرأس. فإذا بقيت في اليد أقل من خمس شعرات فلا داعي للقلق ولكن إذا أكثر فيجب مراجعة الطبيب المختص». وتضيف: ينتج تساقط الشعر عن ثنائي الهيدروتستوستيرون ويسمى «الثعلبة الأندروجينية».



ووفقا للاحصائيات سبب 90% من حالات تساقط الشعر وراثي، والـ 10% الباقية أسبابها الإجهاد، ونقص الفيتامينات، وأمراض الغدة الدرقية، وأمراض الجهاز الهضمي وتناول الأدوية.

وتقول: «بالإضافة إلى الثعلبة، هناك مشكلة أخرى: جودة الشعر. فإذا اضطربت عملية التمثيل الغذائي في الجسم، فإن الشعر هو أول ما يتأثر بها - يتقصف ويتكسر ويسقط. يحدث هذا غالبا بالترافق مع أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم والالتهابات المزمنة وأمراض النسيج الضام وأمراض الجهاز الهضمي».

وتضيف: حتى إذا لم تظهر أعراض للمرض فإن حالة الشعر تسوء كثيرا. لذلك من الضروري إجراء تحليل لتحديد مستوى هرمونات الغدة الدرقية Т4 فإذا كانت النتائج ضمن الحدود المعتمدة فإن تساقط الشعر قد يكون ناجما عن فقر الدم.

أي يجب تحديد مستوى الحديد والفريتين والترانسفيرين في الدم، ما يسمح بتشخيص الأمراض وعلاجها في الوقت المناسب، وبالتالي حماية صحة الشعر وجماله.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»