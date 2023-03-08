

نظام «كيتو» الغذائي وأمراض القلب



توصلت دراسة إلى أن اتباع نظام كيتو الغذائي قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة.

وأصبح النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات شائعا بشكل لا يصدق في السنوات الأخيرة كأداة قوية لإنقاص الوزن، حيث يقدر أن ما يصل إلى 13 مليون أميركي يتبعونه.



لكن الباحثين الكنديين الذين تعقبوا 1500 شخص لأكثر من عقد وجدوا أن النظام الغذائي قد يرفع مستويات الكوليسترول «الضار».

ووجدوا أن أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل انسداد الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بأقرانهم.

ويعتقد الفريق أن السبب في ذلك هو أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار تتسبب في تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين التي يمكن أن تضيقها أو تسدها.

وقالت د.يوليا إياتان: «من بين المشاركين في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية عالي الدهون (يشبه نظام كيتو)، وجدنا أن أولئك الذين لديهم أعلى نسبة من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) هم الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأشخاص الذين يفكرون في اتباع نظام غذائي مماثل يجب أن يدركوا أن القيام بذلك قد يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار.

قبل البدء في هذا النمط الغذائي، يجب عليهم استشارة مقدم الرعاية الصحية. وأثناء اتباع النظام الغذائي، يوصى بمراقبة مستويات الكوليسترول لديهم، ويجب أن يحاولوا معالجة عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب أو السكتة الدماغية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقلة النشاط البدني والتدخين».



المصدر: «ديلي ميل»