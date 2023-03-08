

دلال العياف



ابنة الكويت البارة اجتهدت لرفع اسم الديرة عاليا، ومثلتها خير تمثيل، ولأن لكل مجتهد نصيبا، فقد تم اختيار المنتجة منال الغربللي لتمثيل الكويت في القطاع الإبداعي والفني لدى الأمم المتحدة.



وجاء اختيار الغربللي من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتمثيل الكويت كمستشار إعلامي عن القطاع الإبداعي والفني، وذلك في المؤتمر الإقليمي الأول لحماية الملكية الفكرية ومقرها الرئيسي في الوطن العربي بجمهورية مصر العربية، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية من 5 إلى 7 الجاري بالقاهرة.

كما حصدت مؤخرا المنتجة منال الغربللي جائزة «ساميت أووردز» من الولايات المتحدة الأميركية كأول عربية تحصل على هذه الجائزة الفضية في التأثير التسويقي والإعلامي للإنتاج الترفيهي لفيديو كليب الفنانة أصالة نصري «الرحلة» من إنتاج ستديوهات «ام بي فيجن»، ونتمنى للغربللي كل التوفيق والاستمرارية بالنجاح.