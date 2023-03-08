

مفرح الشمري



تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وبحضور المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي ممثل راعي الحفل ورئيس مهرجان ايام المسرح للشباب محمد المزعل وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.حسين الحكم وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للشباب، انطلقت انشطة الدورة الـ 14 لمهرجان أيام المسرح للشباب امس الاول على خشبة مسرح الراحل حمد الرجيب بمبنى المعهد للفنون المسرحية الذي سيحتضن عروض المهرجان حتى 13 الجاري.



وشهد حفل افتتاح المهرجان حضور نخبة مميزة من الفنانين والمثقفين، بالاضافة الى وسائل اعلام متعددة حرصت على تغطية حفل الافتتاح الذي انطلق من خلال لوحة مسرحية تعبيرية للمخرج علي البلوشي، تناول حكاية التحدي والإصرار والعزيمة من اجل الحصول على جائزة المهرجان، ونالت هذه اللوحة استحسان الحضور؛ لأنها عبرت باختصار عن طموحات وأحلام الشباب المسرحي المبدع والمجتهد الذي تحرص الهيئة العامة للشباب على دعمه لتحقيق احلامه على ارض الواقع.



ثم رحبت مقدمة الحفل المذيعة إيمان النجم بالحضور، وتحدثت عن أهمية هذا المهرجان في دعم وتشجيع الشباب الكويتي المسرحي، وذلك من خلال احتوائه بالشكل الصحيح، ليقدم بعدها فيلم قصير عن العروض الـ 5 المشاركة في هذه الدورة والتي ستتنافس على 13 جائزة، حيث ستحمل الجائزة الكبرى اسم الفنانة القديرة سعاد عبدالله شخصية المهرجان بدورته الـ 14.



بعد ذلك، ألقى رئيس المهرجان محمد المزعل كلمة مختصرة رحب فيها بممثل راعي الحفل والحضور.



وقال إنه يتشرف بالوقوف اليوم (أمس) معتزا بالثقة التي أسندت له في قيادة هذا المهرجان، لفريق عمل عناصر من الشباب، مما يؤكد ثقة الدولة في شبابها، راجيا من الله أن يكون على قدر هذه الثقة، وتمنى لجميع الفرق المشاركة بالمهرجان التوفيق.



بعدها، طلبت مقدمة الحفل إيمان النجم من ممثل راعي الحفل المدير العام بالتكليف مشعل السبيعي للصعود على الخشبة لتكريم أعضاء اللجة الفنية والمكونة من د.رهام العوضي رئيس اللجنة، وعضوية كل من د.أيمن الخشاب، والمخرج جابر المحمدي، والكاتبة فاطمة العامر، ليختتم بعد ذلك حفل افتتاح المهرجان بإعلان اسماء اعضاء لجنة التحكيم وهم د.خالد عبداللطيف رمضان رئيسا، وعضوية كل من د.جاسم الغيث، د.ابتسام الحمادي، الفنانة سماح، المخرج وليد سراب، استاذ الديكور محمد الرباح، والمخرج والفنان يوسف البغلي.