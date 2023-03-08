

مبارك الخالدي



كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم عن جاهزية كل اللجان العاملة لاستضافة المؤتمر الدولي العلمي الأول للرياضة للجميع «أمن مجتمعي» والمهرجان العربي التاسع للرياضة للجميع والذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس وتنظمه الهيئة العامة للرياضة بمشاركة ما يقارب 200 مشارك من الجنسين يمثلون 15 دولة عربية وخليجية تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي وجه بتسخير كل الإمكانات لإخراج المهرجان بالشكل والمضمون اللائقين وتقديم الوجه الحضاري للكويت.



وقال الهزيم خلال مؤتمر صحافي عقد بهذه المناسبة أمس في مقر الهيئة ان المهرجان والمؤتمر العلمي يأتيان في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الرياضة والتي أعلن عنها الوزير المطيري في وقت سابق الخاصة بالفترة 2022-2028 بالإضافة إلى ترجمة توجيهات القادة ووزراء الشباب والرياضة العرب بتفعيل مفهوم الرياضة للجميع كخيار استراتيجي للنهوض بمستوى كل شرائح المجتمع من خلال التوعية بأهمية النشاط البدني وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتوفير البيئة الملائمة لتنمية القدرات.



وفي السياق نفسه، أعلن رئيس قسم التربية البدنية بكلية التربية الأساسية د.بادي الدوسري عن محاور المؤتمر العلمي التي تتمثل في مجموعة محاور تتضمن 6 جلسات في العائد الصحي والنفسي والاجتماعي والمجتمعي من الممارسة الرياضية، ودور الإعلام الرياضي والأمن المجتمعي، بجانب برامج ومحاذير الممارسة الرياضية لدى كبار السن، السيدات، الأطفال، المعاقين، والتجارب الرياضية الدولية والعربية لدعم الأمن المجتمعي، وتأثير التكنولوجيا والرياضة الإلكترونية على الأمن المجتمعي، المواثيق والتشريعات والمبادرات الدولية للرياضة للجميع.