

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي على نظيره التضامن 59-48 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة نادي كاظمة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، ليحقق «الأخضر» فوزه الأول في البطولة.



وفي مباراة ثانية، أقيمت على الصالة نفسها، سجل الشباب فوزه الثاني تواليا في البطولة، بعد تجاوز نظيره النصر 112-103، رافعا رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، فيما وصل «العنابي» إلى 3 نقاط.



إلى ذلك، يخوض القرين اختبارا صعبا عندما يصطدم بنظيره الكويت حامل اللقب اليوم في الـ 5:15 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الدور الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة «الممتاز». وفي مباراة ثانية، يتوقع أن يكون القادسية في مهمة سهلة نسبيا عندما يلتقي الصليبخات في الـ 7:15 مساء على الصالة ذاتها.



ونظريا، لا يملك فريقا القرين والصليبخات حظوظا كبيرة للفوز على الكويت والقادسية تواليا، نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بين الفرق الأربعة، حيث يعتمد القرين على العديد من العناصر الشابة لزيادة خبراتهم، وتطويرهم للمنافسة مستقبلا، فيما يعتبر تواجد الصليبخات ضمن الـ 6 الأفضل إنجازا للفريق الذي يقوده المدرب الوطني فهد ضاري برجس.



ويملك الكويت 4 نقاط من فوزين متتاليين، مقابل 3 نقاط للقادسية، ومثلهما للقرين، ونقطتان للصليبخات بعد خسارته مرتين تاليا.