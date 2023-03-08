أمرت محكمة إسبانية رجلا بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة مقابل 25 عاما من العمل المنزلي من دون أجر، بالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما، على ما أظهرت وثائق قضائية الثلاثاء.



وصدرت أوامر للرجل بدفع 204 آلاف و624 يورو (218 ألفا و300 دولار) احتسبت «على أساس الحد الأدنى للأجر» طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا، اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه.



وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوما بنظام فصل الملكية الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.



وجاء في الحكم أن الزوجة كرست نفسها منذ الزواج «للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك».



وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلا ما كانت الزوجة لتكسبه سنويا خلال الفترة الممتدة بين يونيو 1995 وديسمبر 2020.



كما أمر الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهريا لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق سن 18 عاما.