

منصور السلطان - محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك في ميناء الشويخ من إحباط إدخال 13 طناً من مادة التمباك إلى البلاد كانت مخبأة بـ «كرفان جر» للسكن والتخييم.



وفي التفاصيل: ورد إلى ميناء الشويخ كرفان جر للسكن والتخييم يخص إحدى الشركات، حيث قام المفتشون الجمركيون بفحص الكرفان فحصا دقيقا، وعثر على مخبأ سري في سطحه وبه آثار لحيم، فتم فتح مكان اللحيم ووجد فيه ما يقارب 564 خيشة من مادة التمباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعا لتعليمات وزارتي التجارة والصحة كانت مخبأة بطريقة احترافية، وتحتوي على 422 ألف حبة بوزن إجمالي 13 طناً تقريبا، وعليه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.