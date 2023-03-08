الرواتب قبل رمضان

تقسيم الجهات الحكومية إلى مجموعتين: الأولى تبدأ الساعة 9:30 صباحاً حتى 2 ظهراً ويتم تعديل الثانية ليصبح الدوام الساعة 11 صباحاً حتى 3:30 عصراً .. والرواتب قبل رمضان على التوالي بدءاً من 19 الجاري

ترشيحات "الديوان" للتوظيف تتم بصورة شبه يومية في حال وجود الاحتياجات وتوافر التخصصات الطبية



مريم بندق



يستعد ديوان الخدمة المدنية لإعلان توقيت بدء ونهاية الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك والذي تنخفض ساعات العمل خلاله إلى أربع ساعات ونصف الساعة.



وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن ثمة مطالبات مكثفة لمجلس الخدمة المدنية للبت في موضوع الدوام المرن وتطبيقه في شهر رمضان المبارك على سبيل التجربة خصوصا مع بداية دخول فصل الصيف وصعوبة تحمل أزمة الازدحام المروري والناس صائمون.

وأيدت المصادر تطبيق الدوام المرن في شهر رمضان المبارك كخطوة تجريبية بحيث تتم إطالة الفارق الزمني البالغ نصف ساعة حاليا بين الوزارات التي يتم تقسيمها إلى مجموعتين لتصبح ساعة ونصف الساعة خلال الشهر الفضيل مع الإبقاء على ساعات الدوام الرسمية.

واستطردت قائلة: على أن يبقى بدء دوام وانصراف المجموعة الأولى كما هو معمول به خلال السنوات الماضية والذي يبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحا ويمتد حتى الثانية ظهرا، ويتم تعديل بدء دوام وانصراف المجموعة الثانية بحيث يبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا ويمتد حتى الثالثة والنصف عصرا، موضحة أن الفارق الزمني الحالي المعمول به خلال رمضان بين المجموعتين والبالغ 30 دقيقة لا يحقق السيولة المرورية المطلوبة.

هذا، واعتاد ديوان الخدمة المدنية أثناء الشهر الفضيل تطبيق موعدين للدوام الحكومي الرسمي في رمضان، من خلال تقسيم الوزارات والهيئات والجهات الحكومية إلى مجموعتين، تبدأ المجموعة الأولى الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، والثانية من الساعة العاشرة حتى الثانية والنصف ظهرا، ويترك الديوان للجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل بها الرجوع للديوان لتحديد المواعيد المناسبة بشأنها.

من جانبها، أوضحت المصادر أن الجهات المختصة في الدولة تتابع التنسيق للعمل على إيداع رواتب موظفي الدولة للجميع بدءا من الأحد 19 الجاري، لافتة إلى أن أي حالة تأخير إلى الأحد التالي الموافق 26 الجاري ستكون محدودة جدا، ومع ذلك نحاول تلافيها.

الرواتب قبل رمضان

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن الجهات المختصة في الدولة تتابع التنسيق للعمل على إيداع رواتب موظفي الدولة قبل بداية شهر رمضان المبارك.

واستطردت المصادر قائلة: ان العمل جارٍ لإيداع الرواتب لموظفي الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية قبل بدء الشهر الفضيل .

من جانبها، قالت مصادر أخرى إن التنسيق يتم على أن يتوالى إيداع الرواتب للجميع بدءا من الأحد 19 الجاري، لافتة إلى ان أي حالة تأخير إلى الأحد التالي الموافق 26 الجاري ستكون محدودة جدا ومع ذلك نحاول تلافيها .

من الأهمية ذكر أن التاريخ الفلكي لبدء الشهر الكريم الخميس 23 الجاري.

ترشيحات "الديوان" للتوظيف تتم بصورة شبه يومية في حال وجود الاحتياجات وتوافر التخصصات الطبية

أكدت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ "الأنباء"، أن ديوان الخدمة المدنية ينفذ ترشيحات التوظيف بصورة شبه يومية، في حال وجود الاحتياجات وتوافر التخصصات خصوصاً الطبية والفنية المساندة.

وأوضحت أن "الديوان" ارتأى منذ سنوات أن تتم الترشيحات بهذه الآلية لتحقيق سرعة الترشيح للراغبين في التوظيف الحكومي وعدم ربط ذلك بإجراءات إعداد دفعة الترشيحات.