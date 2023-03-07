التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة نبيل عمار وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ159 في مدينة القاهرة.



تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت والجمهورية التونسية الشقيقة واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري وأطر التنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك.



كما تم بحث المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي لاسيما التطورات الراهنة على الساحة في تونس.