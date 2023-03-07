عبر ثلاث ليالي فاخرة من ألف ليلة وليلة، أعلنت دار الأوبرا السلطانية مسقط عن إضافة الليلة الثالثة بناء على طلب الجمهور في سلطنة عُمان، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" ثلاث ليال غنائية تعطرت بمسك الحضور الكبير، شهدت تفاعلاً كبيراً مع الفقرات الغنائية المتنوعة مع المجموعة الكبيرة من المواويل والأغاني المختلفة الألوان الغنائية الخليجية والعربية، حيث مزج الجسمي في اختياراته على مدار الليالي الثلاث بين القديم والجديد.

وأعرب حسين الجسمي عن محبته الكبيرة للجمهور العماني، وقال: "محبتكم كبيرة في قلوبنا ونفرح ونحن معكم دائماً، انتم الأهل والأحبة والجيران، الجمهور العماني (عظم رقبة) ومكانه القلب"، وأعرب عن معزته وفخره بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - أعزه الله- قائد مسيرة النهضة الحديثة وعلى كل ما يقدمه من أجل هذا الوطن الغالي.

وحملت الحفلات الثلاث الفاخرة شعار "كاملة العدد" وتصدر عبر ليالي حفلاته أيام 2 و3 و4 مارس 2023، تفاعل الجمهور العُماني عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي "تريند" حيث تهافت الجمهور على الحفلة الإضافية من وقت الإعلان عنها مباشرة وأصبحت SOLD OUT بعد ساعات قليلة من فتح حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا السلطانية مسقط.

هذا وقام معالي نصر بن حمود الكندي نائب رئيس مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط وصاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الموقر، عضو مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط،، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الدار، بتكريم حسين الجسمي عن مشاركته في إحياء الحفلات الغنائية الثلاثة الناجحة بامتياز من جميع المواصفات.

كما اطلع الجسمي خلال زيارته على الثراء المعماري الذي تتميز به دار الأوبرا السلطانية مسقط، والتي صممت لتتناسب مع آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال المسرح والصوت والإضاءة، كما اطلع على معرض الفنون الموسيقية والمكتبة الموسيقية بدار الفنون الموسيقية.

وقدم حسين الجسمي الشكر لجميع أعضاء هيئة الإدارة والكوادر التنظيمية في دار الأوبرا السلطانية مسقط على تميز التنظيم والتجهيزات ذات المواصفات العالمية، وعلى كرم ضيافتهم و للجمهور العُماني الذي بادله نفس مشاعر المحبة في الحفلات الغنائية الثلاث.