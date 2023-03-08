توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ وغائم إلى غائم جزئيا لنهار اليوم الأربعاء، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 21 درجة مئوية.