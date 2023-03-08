حمّل البرلمان العربى حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة مسؤولية التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية وتدمير كل الجهود الرامية لعملية السلام، وإعادة الاستقرار في المنطقة، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب البرلمان العربى ، في بيان صحافي اليوم الأربعاء ، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بـ "التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير لاقتحام المدن والقرى وسياسة الإعدام الميدانى اليومي".

ووصف "الجريمة" التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين بـ "النكراء" ، مشيرا إلى أن "اقتحام المدن والقرى وسياسة الإعدام الميدانى اليومي أصبح بصورة متكررة منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الحكم".

ودعا البرلمان إلى "وضع حد للإجراءات التصعيدية الأحادية والاستفزازية لسلطة الاحتلال الفاشية، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم، والعودة إلى الإنخراط الجدي في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".