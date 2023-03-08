عبدالكريم أحمد

حجزت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية بالدوائر الخمس، للحكم في التاسع عشر من شهر مارس الجاري.

جاء ذلك بعدما استمعت المحكمة لمرافعات دفاع الطاعنين حول ما قدموه من مذكرات سابقة تطعن بسلامة العملية الانتخابية في الدوائر الخمس، وبمراسيم حل المجلس السابق والتصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة.

وأكد دفاع الطاعنين للمحكمة أنه بعد الاطلاع على المحاضر تبين زيادة عدد المقترعين عمن يحق لهم التصويت في عدد من الجداول، وتصويت أشخاص لا يحق لهم المشاركة بالانتخابات منهم أشخاص لم يبلغوا سن الـ21 عاما وعسكريين ومتوفين ومدانين بأحكام قضائية بسبب عدم تنقيح الجداول.

وقال دفاع مرشح في الدائرة الرابعة إن كشوف الاقتراع أثبتت تصويت 2600 لا يحق لهم المشاركة بالانتخابات، فيما قال دفاع أحد الطاعنين في الدائرة الخامسة إنه بعد الاطلاع على جداول الاقتراع ثبت عدم احتساب 21 ألف و610 أصوات لأي مرشح في الدائرة.

وشدد دفاع بعض الطاعنين على عدم تضمن بعض محاضر الفرز والتجميع لتواقيع مناديب المرشحين والمشرفين على العملية الانتخابية في الدوائر الخمس.

يذكر أن المحكمة سمحت أخيرا للطاعنين بالاطلاع على محاضر الفرز المستخرجة من صناديقها في الأمانة العامة لمجلس الأمة.