التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالخارج في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال159 في مدينة القاهرة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمملكة الأردنية الهاشمية واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك كما تم مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها المستجدات الأخيرة للقضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها الساحة السورية.