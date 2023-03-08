تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة صرف منحة تعادل راتب شهر لكل الموظفين الكويتيين والمتقاعدين قبيل شهر رمضان المبارك لمساعدتهم على مواجهة موجة الغلاء.



وقال الصالح في مقدمة الاقتراح إن البلاد تشهد موجة تضخم قياسية بلغت نحو 4% لأسعار السلع بشكل ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين والأسر الكويتية التي تعاني من موجات الغلاء في ظل ثبات الرواتب، بما يجعل المواطنين غير قادرين على مواجهة أعباء الحياة.



ولم يعد الواقع المعيشي للمواطنين يخفى على أحد، حتى بات المواطن محاصر بالغلاء وارتفاع التكلفة المعيشية وزيادة الالتزامات الأسرية التي تنهش راتبه من كل جانب، بما يستلزم تدخل الدولة لرفع المعاناة عن المواطنين.



ولما كان الدستور الكويتي ينص في مادته الـ (20) على التزام الدولة بـ "رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين".

ونص الاقتراح على الآتي: "صرف منحة تعادل راتب شهر لكل الموظفين الكويتيين والمتقاعدين قبيل شهر رمضان المبارك لرفع المعاناة عن كاهل الأسرة ومساعدتهم على مواجهة موجة الغلاء التي تضرب البلاد".