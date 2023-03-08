مريم بندق

أعلنت وكيل ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج عن أن أي موظف يعمل في أي وزارة وليس شرطا وزارة الصحة ويرغب في الحصول على بكالوريوس تخصص التمريض يتقدم بطلب إلى ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت الوكيل الدعيج أن الديوان يقدم بعثة دراسية مدفوعة الراتب والبدلات المالية بالكامل للموظف إلى جانب رسوم دراسة أبنائه إذا كانت الدراسة في الخارج مع التأمين الصحي وتذاكر السفر.

وردا على سؤال حول الشروط، أجابت: بعثة الحصول على بكالوريوس التمريض معفاة من الشروط مثل العمر وتقييم الكفاءة وسنوات الخبرة والمؤهل والتقدير.