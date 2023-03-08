عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، انه لا يمكن الانتهاء من إجراءات الأعمال الممتازة للهيئات التعليمية قبل نهاية العام الدراسي الحالي، مشيرةً الى ان الصرف قد يكون في شهر اغسطس المقبل بعد التدقيق على جميع الأسماء المستحقة التي سترد من المناطق التعليمية .

واوضحت المصادر انه تم تخصيص مايقارب 53 مليون دينار لمكافآت الأعمال الممتازة للعاملين بوزارة التربية بقطاعاتها المختلفة، لافتةً الى ان الوزارة انتهت من التدقيق على جميع الأسماء المستحقة للأعمال الممتازة من الإداريين وتم ارسالها لديوان الخدمة المدنية .