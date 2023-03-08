قالت مصادر أمنية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية الأربعاء، على موقع للرصد يتبع فصائل فلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن دوي انفجار سمع شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ناتج عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعا للرصد، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة وأضرار مادية في الموقع المستهدف.

من جهتها، ادعت مصادر إسرائيلية أن فلسطينيين فجروا عبوة قرب جرافة عسكرية للجيش الإسرائيلي «خلال نشاط» قرب السياج في جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش ردت بقصف مدفعي في محيط موقع الحادث.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت أن صافرات الإنذار دوت فجر الأربعاء في مستوطنات «غلاف غزة»، بسبب إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه «متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة ويبدو أنه سقط داخل القطاع».