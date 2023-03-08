مصادر لـ«الأنباء»: نقل اثنين منهم إلى «البابطين» لإصابتهما بحروق مختلفة والآخران خرجا من المستشفى

حادث طارئ في محطة تحويل يقطع الكهرباء عن أجزاء من السالمية

دارين العلي

أدى حادث طارئ أثناء عمليات الصيانة بمحطة التحويل الرئيسية السالمية B إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة السالمية، كما ادى الحادث الى إصابة 4 موظفين من إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية وتم إسعافهم ونقلهم على الفور لمستشفى مبارك الكبير، حيث تتابع وزيرة الكهرباء والماء د.اماني بوقماز حالتهم الصحية.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» ان اوضاع الموظفين مستقرة، حيث خرج اثنان منهم من المستشفى، بينما اصيب الآخران بحروق مختلفة في اليدين والظهر، حيث تم نقلهما من مستشفى مبارك الى مستشفى البابطين لمعالجة الحروق والتي تعتبر من درجات مختلفة.

‏وقالت المصادر ان الحادث وقع بانفجار المحول مباشرة قبل ان يلمسه الموظفون وفق افادة الموظفين العاملين على الأمر، حيث تقوم الوزارة حاليا بالتعامل مع الحادث، آملة السلامة للمصابين.

وفي بيان مفصل اصدرته الوزارة شرحت تفاصيل الحادث، قالت انه «في تمام الساعة 12:08 من ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 2023/03/08 وأثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية في محطة التحويل الرئيسية (السالمية B) حدث انفجار في إحدى مغذيات جهد 33 KV، مما أدى لفصل المحطة بالكامل وكان مقدار الفقد للأحمال الكهربائية 22 MW مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة السالمية». واضافت «وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 موظفين من إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية وتم إسعافهم ونقلهم على الفور لمستشفى مبارك الكبير، وجار الكشف على المحطة للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث. واوضحت انه تمت إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي ابتداء من الساعة 01:30 بعد الظهر وتمت إعادة المحطة للخدمة في تمام الساعة 02:35 بعد الظهر. وعلى الفور توجهت فرق قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية وفرق الطوارئ التابعة، كما تابعت وزيرة الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز حالة المصابين، وتقدمت الوزارة بجزيل الشكر لقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية ووزارة الصحة على سرعة الاستجابة للبلاغ.