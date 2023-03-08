أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) نتائج مسابقة الكويت المدرسية السنوية العاشرة في التمديدات الكهربائية التي نظمها بالتعاون مع وزارة التربية ونخبة من المهندسين المتطوعين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الذين شاركوا في التحكيم.

وأضاف المكتب في بيان صحافي أمس أن المركز الأول حققته مدرسة سيف الدولة المتوسطة بنين، في حين حصدت المركز الثاني مدرسة ابن النفيس المتوسطة بنين، وحازت مدرسة عبدالله بن عمرو المتوسطة بنين المركز الثالث.

وقال المدير الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» داود الأحمد، وفق البيان، إن مسابقة هذا العام «التمديدات الكهربائية علم ومهارات» ضمت مراحل تنافسية داخل المدارس لاختيار الفريق الذي يمثل المدرسة في المسابقة إضافة إلى ساعات تدريبية وورش عمل تطبيقية داخل مكتب «ملست».

وأعرب الأحمد عن سعادته باستمرار نجاح المسابقة في عامها العاشر على التوالي، مضيفا أنها تهدف إلى دعم برامج الأنشطة داخل المدارس لتنمية قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم في مجال الأعمال الحرفية ومساعدة الطالب على اكتشاف ميوله ورغباته عبر ممارسة العمل اليدوي.

وذكر أن المسابقة تهدف أيضا إلى إكساب الطلاب المشاركين مجموعة من القيم مثل الترشيد في الاستهلاك لاسيما الطاقة الكهربائية والتنظيم والترتيب والتخطيط وتعزيز مهارات التواصل في بيئة العمل ضمن فريق تعاوني تعزيزا للثقة والاعتماد على النفس.

يذكر أن «ملست» هي منظمة عالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا تأسست عام 1987 في مدينة كيبيك أثناء الملتقى العلمي العالمي الأول بهدف المساهمة في تطوير الثقافة العلمية والتقنية ضمن الأوساط الشبابية عبر ممارسة الأنشطة العلمية التجريبية النوعية لاستثمار أوقات الفراغ.