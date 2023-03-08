عبدالعزيز الفضلي

لليوم الرابع على التوالي تغيب جميع طالبات المنح الدراسية عن دراستهن لعدم وجود حافلات نقل.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن وزارة التربية تواصل جهودها لحل مشكلة الباصات غير انه حتى يوم امس الأربعاء لم تحسم الأمور، مشيرة إلى أن الطالبات واصلن غيابهن بسبب عدم تجديد عقد الباصات، الأمر الذي جعل الإدارة المدرسية تطبق عليهن النظم واللوائح الخاصة بالغياب.

وأوضحت المصادر أن الإدارة المدرسية سجلت للطالبات اللاتي يمثلن 23 دولة درجة الامتحان القصير «صفرا»، وذلك لعدم وجود عذر مقبول، داعية وزير التربية الى التدخل لإنهاء مشكلتهن.