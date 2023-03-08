شاركت مؤسسة البترول الكويتية في فعاليات المؤتمر العالمي للطاقة CERAWeek المقام في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية بحضور أكثر من 7500 مشارك من شتى أنحاء العالم، وكان في مقدمة الحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وبعض من قياديي المؤسسة والشركات النفطية التابعة.

وأكد الشيخ نواف السعود أثناء مشاركته في الجلسة الحوارية المقامة ضمن فعاليات المؤتمر على التزام مؤسسة البترول الكويتية بتأدية دورها تجاه زبائنها عن طريق توفير الإمدادات الآمنة من النفط الخام والمنتجات النفطية صديقة البيئة، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى للمحافظة على قدرتها الإنتاجية ورفعها بشكل تدريجي لتصل إلى 4 ملايين برميل ببلوغ 2035، بالإضافة إلى توفير المزيد من المنتجات من مصفاة الزور، حيث أعلن عن تشغيل المرحلة الثانية من مصفاة الزور والتي تعتبر من أكبر مصافي العالم.

والتزاما مع تصريح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء في شرم الشيخ، حيث تعمل الكويت على عدة مشاريع بيئية «للمساعدة في الوصول إلى الحياد الكربوني منتصف القرن الحالي»، فقد أعلن الشيخ نواف السعود عن انطلاق خطة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز بحلول 2050.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من قياديي القطاع النفطي الكويتي بالجلسات الحوارية التي أقيمت على هامش المؤتمر، إذ شارك العضو المنتدب لقطاع التخطيط والمالية بدر العطار في جلسة ناقشت دور شركات النفط الحكومية في تحول الطاقة، في حين شاركت الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية نادية الحجي في الجلسة الخاصة عن صناعة البتروكيماويات وإمكانية الابتكار وإعادة التدوير من خلال تحديث العمليات، وشارك أيضا نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود بشركة البترول الوطنيه الكويتية غانم العتيبي في الجلسة الحوارية الخاصة عن دور قطاع التكرير في تخفيض الانبعاثات الكربونية عن طريق تطوير عملياتها.