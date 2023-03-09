القاهرة - ناهد إمام

قامت وزارة الإسكان بتسليم وحدات سكنية بديلة بمدينة حدائق أكتوبر لمستحقيها من أهالي جزيرة الوراق، بالإضافة إلى تأثيث تلك الوحدات بالمجان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



وقال رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة م.أسامة شوقي إنه تم تأثيث 123 وحدة سكنية بالمجان وتسليمها للمواطنين الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة بمدينة حدائق أكتوبر، بمشاركة وحضور مسؤولي التضامن الاجتماعي.



وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات التي تؤكد ضرورة إشراك وزارة التضامن في جانب تأثيث السكن البديل لأهالي الجزيرة، وأن الأثاث والأجهزة التي تم تسليمها للأهالي تضم أجهزة كهربائية (شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة.



وأشار م.أسامة شوقي، إلى أنه سبق إجراء حوالي 26 قرعة علنية لأهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة بمناطق أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة والعبور، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحا بها أرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.



وأضاف أنه يتم بعد الانتهاء من إجراء القرعات العلنية، وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، موضحا أنه يجري استكمال العمل بجميع المحاور الرضائية لأهالي جزيرة الوراق، وأشار إلى أن المستفيدين سبق أن أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات.