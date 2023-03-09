القاهرة - سامي عبد الفتاح



في ليلة واحدة فرحت جماهير الزمالك والأهلي معا، بفوزين مهمين، حيث تغلب الزمالك على الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا 3-1 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، لينعش آماله في التأهل إلى نصف النهائي.. فيما فاز الأهلي 2-1 على المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة 17، رافعا رصيده إلى 44 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني، وله مباراتان مؤجلتان أمام حرس الحدود والإسماعيلي، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.



سجل للزمالك سيف جعفر في الدقيقة 9 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 90 بينما أحرز للترجي في الدقيقة 57 لاعبه رياض بن عياد.



ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، بعدما حقق أول فوز في مرحلة المجموعات، بينما تلقى الترجي هزيمته الأولى مع مدربه نبيل معلول وتوقف رصيده عند 9 نقاط.



ويستعد الزمالك للجولة الخامسة بمواجهة بلوزداد الجزائري على الأراضي الجزائرية يوم الجمعة المقبل.



إلى ذلك، أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز على الترجي وقال اننا وواجهنا منافسا قويا للغاية خططيا وبدنيا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج، لافتا الى ان مشكلتنا في تتمثل في خسارة الزمالك خلال أول مباراة على ملعبه، ونسعى لحصد 6 نقاط من المواجهتين أمام شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني لحسم التأهل مباشرة للدور التالي وأتمنى أن تكون النتائج في صالحنا.



من جانبه، اعترف التونسي نبيل معلول المدير الفني للترجي بأن الزمالك كان الأفضل ورغبته في الفوز كانت أقوى لذلك حققوا ما أرداوا، مشيرا إلى أنه لا يريد الحديث عن التحكيم ولكن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم للزمالك لم تكن صحيحة.