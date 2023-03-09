ندى أبو النصر



«معا نبني الأمل.. شاركونا فرحتهم» هو شعار مهرجان إشراقة أمل الذي أقيم أمس الأول الثلاثاء والذي نظمته الشركة التجارية العقارية في مجمع سيمفوني ستايل الذي تزين بإبداعات ومواهب أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت رعاية الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح محمد رفيع معرفي. وضعت الشركة التجارية العقارية المسؤولية الاجتماعية ضمن أولوياتها، لذا شاركت في العديد من الأنشطة الاجتماعية المختلفة التي من شأنها تعزيز مفهوم المواطنة ودعم المجتمع ككل.



تخلل المهرجان عروض ترفيهية تمتع بها الطلاب والمشاركين وجميع الحضور، بالإضافة إلى العديد من العروض المسرحية الفنية والأدبية، والأنشطة والفعاليات التي أبرزت قدراتهم ودورهم الفعال في دفع عجلة التنمية، وساهم العديد من الرعاة من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة منهم شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع، شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، مبرة المرحوم محمد رفيع معرفي، الشركة الكويتية للمنتزهات، الشركة المتحدة للترفيه، شركة الشويخ المتحدة العقارية بالإضافة إلى شركة المتاجرة العقارية.



وعبر عبدالفتاح معرفي عن سعادته باستمرار مهرجان إشراقة أمل على مدار 8 سنوات. كما أعرب عن شكره لجميع القائمين على المهرجان من الجمعيات الخيرية والمدارس والجهات الحكومية والخاصة على رعاية ودعم أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الجهود المبذولة من فريق عمل التجارية وكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان.