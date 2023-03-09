إيماناً منه بأهمية دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، شمل بنك الكويت الوطني برعايته المعرض الوظيفي الثاني «وياك طول الطريج» لكلية الكويت التقنية «K-Tech» للعام 2023.



وتأتي مشاركة الوطني في هذا المعرض لتبرهن على حرصه الدائم على دعم الشباب الكويتي وسعيه لاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي.



وأقيم المعرض على مدار يومي 6 و7 مارس، حيث شهد جناح الوطني إقبالا كبيرا من المشاركين، وقام موظفو الموارد البشرية للمجموعة بالرد على كل الاستفسارات المطروحة من قبل المشاركين الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دورا كبيرا ومحوريا في تنمية الاقتصاد الكويتي.



ويهدف البنك من خلال رعاية المعارض الوظيفية للشباب إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية.



وبهذه المناسبة، قال المدير في إدارة التعيينات في بنك الكويت الوطني، مبارك العنزي: «نعمل دائما على تكريس موقعنا الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الطاقات البشرية الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي، إضافة إلى سعينا الدؤوب لبناء كوادر وطنية شابة متميزة يمكنها شغل المناصب القيادية في المستقبل وتعزيز مستقبل الاستدامة للاقتصاد الكويتي».



وأضاف العنزي: «يقوم الوطني سنوياً برعاية العديد من معارض توظيف الشباب الكويتي لاطلاعهم على الفرص الوظيفية التي تناسبهم وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، وهو ما يؤكد حرصنا المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، كما أننا لا ندخر جهدا في دعم كل المعارض الوظيفية التي تدعم الشباب وتساعد الخريجين في الحصول على الوظيفة المناسبة».



وأكد العنزي أن بنك الكويت الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة وقوية تساعد على التطور المستمر بفضل فرص التدريب الاستثنائية التي يوفرها البنك والتي تشمل برامج تدريبية احترافية تواكب المعايير العالمية تسهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب بما يضمن لهم تحقيق مستقبل وظيفي واعد ومسيرة مهنية مستدامة.



وتسعى استراتيجية الوطني في التوظيف دائما إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تبوؤ مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.



وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة، باعتباره من المؤسسات المصرفية الرائدة في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريب للشباب.