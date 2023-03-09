تفخر AIU بتزويد طلابها بتجربة تعليمية تساعدهم على تطوير هوية وطنية قوية

تجمع الاحتفالات السنوية باليوم الوطني للكويت العائلات والأصدقاء والمجموعات معا تخليدا لهذه الذكرى واحتفالا باستقلال الكويت.



الجامعة الأمريكية الدولية AIU احتفلت بهذه المناسبة في الحرم الجامعي بقلب الجهراء في 22 فبراير الماضي، حيث اجتمع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفون من مختلف كليات الجامعة معا للاحتفال بالعيد الوطني.



تخلل الاحتفال العديد من الفعاليات الثقافية التي تراوحت بين الفن التقليدي والموسيقى والحلويات الشعبية والأواني والحرف اليدوية. كما أقيم في مكان الاحتفال مجسم للمنزل الكويتي التقليدي القديم الذي يرمز إلى جذور الثقافة الكويتية، وكان بمنزلة رمز لتعريف الشباب وتذكيرهم بالنمو والتقدم الكبيرين اللذين شهدتهما البلاد على مدى العقود القليلة الماضية لاسيما على مستوى التنمية والبنية التحتية والتطور المجتمعي.



وتتضمن الرؤية المستقبلية للكويت الأمل أن يصبح شباب اليوم قادة ورواد الغد، كما تدرك الجامعة الأمريكية الدولية دورها كصرح تعليمي متميز في تحقيق هذه الرؤية، وتفخر بتزويد طلبتها بتجربة تعليمية أصيلة تساعدهم ليس فقط على المستوى الأكاديمي والمهني بل تدعمهم لتطوير هوية وطنية فريدة.