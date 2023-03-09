عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت ممارسة عامة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة هاتف وخادم رئيسي لنظام خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال التابع لإدارة خدمة المواطن وصيانة الأجهزة التابعة للنظام.



وذكرت المصادر أن موعد الإقفال 26 الجاري، وستعقد جلسة الممارسة بمقر المؤسسة 30 الجاري.



ولفتت المصادر إلى ان الممارسة مفتوحة للشركات المتخصصة في مجال أعمال الممارسة والمسجلة والمؤهلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفق شروط معينة منها الخبرة في مجال الأعمال المطلوب تنفيذها لا تقل عن 5 سنوات، وآخر موعد لتقديم استفسارات عن الممارسة 16 الجاري.