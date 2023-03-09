عاطف رمضان



تمكن فريق من المفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة من تحرير محضر ضبط مخالفة لاحد محال تبديل إطارات السيارات في منطقة الشويخ الصناعية لبيعه إطارات مستعمله.



وقالت وزارة التجارة والصناعة، إنه تم ضبط كمية من الإطارات المستعملة في المحل المخالف، وذلك خلال جولة تفتيشية لمفتشي الوزارة في منطقة الشويخ الصناعية.



وقام فريق الطوارئ لدى الوزارة باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.



من جهة أخرى، تمكن فريق المفتشين في الوزارة من ضبط مطعما في منطقة العقيلة، وذلك لقيامه بالغش التجاري من خلال استخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم وضعه لائحة لحوم وقيامه «بتسييح» الدجاج المثلج بطريقة مخالفة.