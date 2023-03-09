تبحث اللجنة القانونية في المجلس البلدي خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، برئاسة فهد العبدالجادر، مشروع لائحة الإعلانات. ويتضمن جدول الأعمال التالي: كتاب شركة المرافق العمومية بشأن طلب استثناء مرافق وأراضي الشركة من لائحة المعارض المؤقتة، الرد على سؤال العضوة م.شريفة صالح الشلفان بشأن فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة والإنشائية، الاقتراح المقدم من العضوة م.منيرة جاسم الأمير بشأن تصنيف شركات النظافة (شركات أعمال النظافة العاملة في المدن) حسب القدرة والإمكانات والخبرات. كما ستناقش اللجنة في اجتماعها رد الإدارة القانونية الخاص بالاقتراح المقدم من العضو السابق حمد المدلج، بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة.