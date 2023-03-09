عبدالعزيز الفضلي



أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أنه لا يمكن الانتهاء من إجراءات الأعمال الممتازة للهيئات التعليمية قبل نهاية العام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن الصرف قد يكون في شهر أغسطس المقبل بعد التدقيق على جميع الأسماء المستحقة التي سترد من المناطق التعليمية.



وأوضحت المصادر انه تم تخصيص ما يقارب 53 مليون دينار لمكافآت الأعمال الممتازة للعاملين بوزارة التربية بقطاعاتها المختلفة، لافتة إلى أن الوزارة انتهت من التدقيق على جميع الأسماء المستحقة للأعمال الممتازة من الإداريين وتم إرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية.