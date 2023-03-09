الشركة عرضت مجموعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى Concept EQG النموذج الكهربائي بالكامل لأيقونة الطرق الوعرة G Class



أقامت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع الحصري والوحيد لمرسيدس - بنز في الكويت، مؤخرا عرضا حصريا لمجموعة EQ-Mercedes الكهربائية بالكامل في Melenzane By The Sea على الواجهة البحرية في منطقة السالمية.



تضمن العرض مجموعة من السيارات الكهربائية لديها من طرازات EQS وEQB وEQA وEQC وEQE من EQ-Mercedes، كما تم عرض Concept EQG، والذي يعطي معاينة واعدة لقدرات مرسيدس-بنز الفئة- G بمحرك كهربائي يعمل بالبطارية.



وقد حضر هذا الحدث السفير الألماني لدى البلاد هانز كريستيان فون ريبنيتس برفقه عدد من ممثلي السفارة، وأعضاء من الإدارة التنفيذية في مجموعة الملا، بالإضافة إلى فريق الإدارة في شركة الملا أوتوموبيلز مرسيدس-بنز الكويت.



وتعليقا على هذا الحدث، قال رئيس مرسيدس-بنز الكويت ستيفن براون: كما طرح في استراتيجية «Ambition 2039»، تستعد مرسيدس - بنز للانطلاق في عالم الكهرباء بالكامل بحلول نهاية العقد، حيث تسمح ظروف السوق بذلك.

وقد أرست العلامة التجارية الأسس لرؤيتها للمستقبل مع EQ-Mercedes.



وأضاف: نسعى دائما لخلق تجارب فريدة ومثيرة وفقا لمعايير مرسيدس-بنز العالمية لعملائنا وخبراء السيارات في الكويت.

ونود أن نعرب عن خالص امتناننا لأولئك الذين جعلوا هذا الحدث ممكنا وضيوفنا لحضورهم. نتطلع إلى استضافتهم مرة أخرى قريبا.



وترمز العلامة التجارية لمنتج Mercedes-Benz EQ إلى التنقل الكهربائي الذكي - الذي يمثل قيمتين من قيم علامة مرسيدس-بنز التجارية «العاطفة والذكاء»، وتشترك طرازات Mercedes-EQ أيضا في جمال كهربائي جديد ومميز يميزها عن خط إنتاج مرسيدس-بنز التقليدي.