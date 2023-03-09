

أعلنت Kalaam Carrier Solutions، ذراع البيع بالجملة في مجموعة كلام تيليكوم، مؤخرا عن اختيارها من قبل Riedel Networks، إحدى شركات مجموعة Riedel ومزود الشبكة العالمية الذي يركز على الشبكات المخصصة، كشريك مفضل لخدمة متطلبات شبكات الاتصال الشاملة لدعم فعاليات رياضة السيارات في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بدءا من العام 2023.



هذا، وستوفر Kalaam Carrier Solutions اتصالا متعدد الخدمات من حلبات السباق في الشرق الأوسط إلى الشركاء في أوروبا وآسيا، وذلك بالتعاون مع شركائها المحليين الاستراتيجيين وRiedel Networks. وسيدعم ذلك شبكة شاملة ستمكن الفرق المتسابقة في الفعاليات من مشاركة البيانات من السيارات والسائقين بسلاسة، فضلا عن دعم منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمذيعين.



وفي هذا الصدد، ستوفر Kalaam Carrier Solutions نقطة تواجد في المنطقة لـRiedel Networks، ما يسمح لها بالاتصال بمجموع نقاط تزويد الخدمة (POPs) العالمية الخاصة بها في أوروبا وآسيا مع ضمان مستوى الخدمة بزمن انتقال منخفض للغاية. سيستخدم الحل المقدم شبكة كلام لكابلات الألياف البصرية (KNOT) المملوك لمجموعة تيليكوم بالكامل، والكابل البحري (EIG). شبكة كلام لكابلات الألياف البصرية هي شبكة أرضية بطول 1400 كلم تمتد عبر الكويت ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، في حين أن الكابل البحري (EIG) هو نظام كابل بحري دولي من الألياف البصرية بطول 15000 كلم يغطي 12 دولة عبر الهند والشرق الأوسط وأوروبا.



وبهذه المناسبة، صرح فير باسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كلام تيليكوم، بالقول: نعمل بالتعاون مع Riedel على خدمة واحدة من أكثر الرياضات ديناميكية واعتمادا على البيانات في العالم. لقد تعاونا لتجاوز ما كان متاحا في السابق لفرق رياضة السيارات وتقديم حل قوي وموثوق ومستقبلي لتلبية الطلب المتزايد.



وأضاف: نتميز في مجموعة كلام تيليكوم كوننا أحد اللاعبين الطموحين والمرنين، حيث نضع العملاء دائما في المقام الأول، ونتميز بعقليتنا المبتكرة. يعد موظفونا من ذوي الكفاءة العالية والدقة والأداء مناسبين تماما لتلبية احتياجات Riedel، وهم يعكسون قيمة شبكتنا العالمية لتطوير حلول اتصال فريدة ومخصصة تلبي احتياجات العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



من جانبه، علق مايكل مارتينز، الرئيس التنفيذي لـ Riedel Networks، بالقول: نفخر في Riedel Networks بتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات لعملائنا، وقد كنا نبحث عن شريك في المنطقة يتفهم حاجتنا لتقديم الخدمة ويشاركنا الشغف لتحقيق النجاح. لقد تم اختيار Kalaam Carrier Solutions لنهجها المبتكر واتصالها القوي وخبرتها المتسقة عبر أسواق متعددة في منطقة الشرق الأوسط. تستفيد Riedel الآن من شبكة آمنة مع التحكم في تصميمها حتى تتمكن من تقديم الخدمات التي يتوقعها عملاؤنا العالميون منذ أن بدأنا في خدمة صناعة رياضة السيارات في عام 2006.