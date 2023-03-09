

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: لطيفة أحمد شهاب صالح، محمد عبدالله محمد باعلوي، ناصر خالد محمد العقيلي، هوية راشد منصور البربر، سلطان تركي عواد نصيف، زيد جاسم عبدالرحمن الخالدي، مانع علي فرهود العجمي، شامخ باتع شامخ الرشيدي، راشد صالح سعود الدخيل، وليد عبدالله سليمان المريخي.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين من عملاء بنك وربة، وهم: جود حامد منيف الشمري، لولوة سعود عبدالعزيز القطان، عيسى حسن عيسى الأنصاري، منيرة مدغش محمد الهاجري، جود مشاري خالد العمار، نمر عبدالله نمر السعيدي، يعقوب عبدالعزيز أحمد اليعقوب. أما الفائزون بسحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، فهم: فواز أنور سلطان الرومي، مرهجة طلال سليمان السعيدي، حنان أحمد ناصر الطواري العازمي، بدر عبداللطيف إبراهيم العبيدلي، عبدالرحمن محمد عبدالله العتيبي.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.