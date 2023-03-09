٭ فاتن عبد البديع اليافي - من المملكة العربية السعودية



٭ مركز المهارات - جدة



٭ ندى محمد المدفع - من دولة الإمارات العربية المتحدة



٭ مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية



٭ حصة دخيل سالم الحمد - من دولة قطر



٭ مركز الشفلح للأشخاص من ذوي الإعاقة الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم



٭ ایمان عبد الصاحب أحمد - مملكة البحرين



٭ فاطمة محمد خديم الجابري - من سلطنة عمان



٭ مدرسة العهد الزاهر



٭ سيدة محمد الشربيني حسنين - من جمهورية مصر العربية



٭ الصفاء لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس



٭ كفاية محمد عبد القادر- من المملكة الاردنية الهاشمية



٭ مركز المنار للتربية الفكرية



٭ غنى محمد مهدي من الجمهورية اللبنانية



٭ جمعية الدار الحلم لذوي الاحتياجات الخاصة



٭ سلوى الشواشي من الجمهورية التونسية الوحدة المحلية



٭ عدالت كاراهان- من الجمهورية التركية



٭ ‏فيليني فيصول - دولة ماليزيا



٭ شاهيلا ماليك من جمهورية الهند



٭ ایمان یوسف عبدالرحمن الرفاعي - من مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين



٭ سوسن طه سلمان داود، بوابة التدريب العالمية



٭ جيهان خالد العنزي - من الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين - الأحمدي



٭ ازدهار أحمد محمد الكندري - من الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون



٭ بدور فرج سالم مطبقي - من مركز الكويت للتوحد



٭ نورية جاسم حسين الشمالي -من مركز 21



٭ هناء عبدالرحمن الزواوي - من الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة



٭ هنادي أحمد عبدالله الصالح



٭ فريق عبير 2 التطوعي لذوي الإعاقات الذهنية



٭ مريم ناصر الخضر من فريق الجائزة



٭ والشخصية العالمية مارغريت وولكر من بريطانيا



٭ إضافة إلى شخصيات عامة من الكويت سيتم الإعلان عنها خلال التكريم في الحفل النهائي.