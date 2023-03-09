٭ فاتن عبد البديع اليافي - من المملكة العربية السعودية
٭ مركز المهارات - جدة
٭ ندى محمد المدفع - من دولة الإمارات العربية المتحدة
٭ مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
٭ حصة دخيل سالم الحمد - من دولة قطر
٭ مركز الشفلح للأشخاص من ذوي الإعاقة الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم
٭ ایمان عبد الصاحب أحمد - مملكة البحرين
٭ فاطمة محمد خديم الجابري - من سلطنة عمان
٭ مدرسة العهد الزاهر
٭ سيدة محمد الشربيني حسنين - من جمهورية مصر العربية
٭ الصفاء لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس
٭ كفاية محمد عبد القادر- من المملكة الاردنية الهاشمية
٭ مركز المنار للتربية الفكرية
٭ غنى محمد مهدي من الجمهورية اللبنانية
٭ جمعية الدار الحلم لذوي الاحتياجات الخاصة
٭ سلوى الشواشي من الجمهورية التونسية الوحدة المحلية
٭ عدالت كاراهان- من الجمهورية التركية
٭ فيليني فيصول - دولة ماليزيا
٭ شاهيلا ماليك من جمهورية الهند
٭ ایمان یوسف عبدالرحمن الرفاعي - من مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين
٭ سوسن طه سلمان داود، بوابة التدريب العالمية
٭ جيهان خالد العنزي - من الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين - الأحمدي
٭ ازدهار أحمد محمد الكندري - من الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون
٭ بدور فرج سالم مطبقي - من مركز الكويت للتوحد
٭ نورية جاسم حسين الشمالي -من مركز 21
٭ هناء عبدالرحمن الزواوي - من الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة
٭ هنادي أحمد عبدالله الصالح
٭ فريق عبير 2 التطوعي لذوي الإعاقات الذهنية
٭ مريم ناصر الخضر من فريق الجائزة
٭ والشخصية العالمية مارغريت وولكر من بريطانيا
٭ إضافة إلى شخصيات عامة من الكويت سيتم الإعلان عنها خلال التكريم في الحفل النهائي.