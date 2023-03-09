أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي أن الكويت تولي اهتماما متناميا بدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي وإتاحة الفرص للانخراط في أنشطة المعرفة الابتكارية لجميع فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات.



جاء ذلك خلال مداخلة للوزيرة البغلي أمام اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية الرابعة بعنوان «تعزيز الابتكار الشامل والتغيير التكنولوجي لتمكين النساء والفتيات وخلق مساحات رقمية أكثر أمانا».



وقالت إن المرأة الكويتية تسهم جنبا الى جنب مع الرجل في بناء الكويت الحديثة وهي شريك أساسي في التنمية. وأضافت: «نجتمع لتسليط الضوء على قضايا المرأة وجميعنا يتفق على أن النهوض بها وتمكينها يعد موضوعا ذا أولوية بالغة الأهمية على أجندة المجتمع الدولي».



وذكرت الوزيرة البغلي انه «وفي ظل هذا الاهتمام المستحق لموضوع تمكين المرأة ما زال هناك ما يمكن القيام به من أجل تمكينها في المجالات المختلفة بما في ذلك مجال التكنولوجيا والابتكار». وأوضحت أن الفضاء الرقمي يشكل مساحة سانحة للنساء والفتيات في الوقت الحالي لتوسيع مشاركتهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية «فرفع شأن المرأة سيعود بالنفع لها كفرد وللمجتمع بأسره».



وبينت أن اكتساب المرأة للمعرفة والعلم والمهارات يجعلها قادرة على الاعتماد على ذاتها اقتصاديا ودعم أسرتها والارتقاء بمستوى معيشتها من خلال إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ضامنا لها المشاركة في التنمية المجتمعية وإيصال صوتها حول القضايا الملحة المختلفة.



وشددت على أن الكويت تتمتع بواحدة من أعلى النسب في العالم لمستخدمي السكان لشبكة الإنترنت إضافة إلى إحدى أعلى النسب في العالم لمستخدمي الهواتف المحمولة الأمر الذي يجعل الفضاء الرقمي وشبكة الإنترنت في متناول اليد للغالبية الساحقة من السكان. وأضافت: «في ظل تشجيعنا ودعمنا لتقليص الفجوة بين المرأة والرجل وتمكين النساء والفتيات في مجال التكنولوجيا، فإننا نشدد في هذا السياق على أهمية حمايتهن من الأذى في الفضاء الرقمي والعمل على إيجاد مساحات آمنة لتعزيز مشاركتهن بكل فعالية».



وقالت الوزيرة البغلي: «نحن في الكويت قد وضعنا التشريعات اللازمة لضمان مكافحة جرائم تقنية المعلومات والابتزاز الإلكتروني والتنمر الذي يكفل حماية المرأة والرجل على حد سواء».