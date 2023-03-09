دارين العلي ـ محمد الجلاهمة

تسبب حريق محول كهربائي رئيسي في منطقة السالمية في إصابة 4 موظفين بوزارة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي مؤقتا عن أجزاء من المنطقة. وأوضحت وزارة الكهرباء والماء أنه حدث انفجار في إحدى مغذيات جهد 33 KV الساعة 12:08 من ظهر امس أثناء إجراء عمليات الصيانة الدورية في محطة التحويل الرئيسية (السالمية B)، مما أدى لفصل المحطة بالكامل وكان مقدار الفقد للأحمال الكهربائية 22 MW لينقطع التيار عن أجزاء من المنطقة. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن الحادث أسفر عن إصابة 4 موظفين من إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية تم إسعافهم ونقلهم على الفور لمستشفى مبارك الكبير، قبل أن يتم الكشف على المحطة لتحديد أسباب الحادث. وقالت الوزارة انه تمت إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي ابتداء من الساعة 01:30 بعد الظهر لتعود المحطة للخدمة الساعة 02:35 بعد الظهر.



وفور وقوع الحادث توجهت فرق قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية وفرق الطوارئ التابعة لوزارة الصحة إلى الموقع، كما تابعت وزيرة الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز حالة المصابين، فيما تواجد وكيل الوزارة بالتكليف م. مطلق العتيبي بالمستشفى لمتابعة حالتهم.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان اثنين من المصابين الأربعة خرجا من المستشفى، بينما نقل الآخران من مستشفى مبارك الى مستشفى البابطين لمعالجة حروق من درجات مختلفة أصيبا بها في اليدين والظهر، مشيرة الى أن الموظفين المصابين أفادوا بأن الحادث وقع بانفجار المحول مباشرة قبل ان يلمسوه، فيما قال مصدر أمني ان أحد المصابين بحروق حالته حرجة. الى ذلك ذكرت قوة الإطفاء العام أن فرق إطفاء من مراكز السالمية والبدع تعاملت مع الحريق وتمت مكافحة الحريق وإخماده.