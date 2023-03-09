منصور السلطان



أسفرت حملة لمديرية أمن محافظة الجهراء وإدارة شرطة البيئة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة على محمية وادي الباطن غرب البلاد عن ضبط 15 مواطنا دخلوا إليها و4 مواطنين لديهم أسلحة صيد، حيث تم ضبطهم خلال محاولتهم صيد الطيور، كما تم ضبط 5 رعاة غنم من الجنسية الآسيوية تعمدوا الرعي الجائر بجوار المحمية، كما تمت مصادرة عدد 4 أسلحة صيد وعدد كبير من الذخيرة وذلك لمخالفة مواد قانون البيئة ارقام (100 و 103 و105) والتي تصل عقوباتها الحبس مدة لا تزيد على سنة و غرامة لا تزيد على 5000 دينار.