

نظمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي مؤتمرا عن الدراسات الاكتوارية في سبيل ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية بمشاركة وفود تمثل مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في 12 دولة عربية من بينها الكويت.



وقال الخبير الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت منذر مراد في تصريح لـ (كونا) ان أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية تعاني من ضغط كبير لتقديم أموال للمستفيدين منها.



وأضاف ان هدف المؤتمر وكل الخطوات اللاحقة هو الحفاظ على ديمومة عمل أنظمة الضمان الاجتماعي وتطويرها والتشارك مع الإخوة العرب ومع المختصين الاكتواريين في كيفية التعامل مع التحديات والسعي إلى ان تكون الضمانات مستدامة تنعكس بمنافع ذات ملموسة وحقيقية للجميع.



وذكر ان الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تساعد على تشارك الأفكار والخطط والمداولات والمستجدات في مجالات الضمان الاجتماعي لتطبيقها في الدول العربية.



بدوره، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم كلمة له خلال افتتاح المؤتمر إن «بيروت ستبقى تحتضن كل العرب»، مؤكدا إمكانية الاستفادة من تبادل الخبرات بين الدول العربية كافة في هذا المجال.



ودعا أنظمة الضمان الاجتماعي العربية إلى مواكبة تطوير الرواتب والأجور والتصريح بها للضمان وإعادة ثقافة الإنتاج والابتعاد عن ثقافة الريع الذي يفتقد إلى آلية الرقابة من المواطن.



من جهته، قال المشرف على إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية إسلام سناء في تصريح له على هامش المؤتمر إن الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تقوم بدور رائد في التنسيق بين مؤسسات الضمان وللتأمينات الاجتماعية وتعزيز دورها في الدول العربية.