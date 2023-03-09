كرَّم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد العاملين في إدارة شؤون القوة وإدارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون الإدارية وذلك نظير ما قاموا به من اعمال لتسريع وتيرة العمل لصرف مكافأة الصفوف الأمامية لأعضاء منتسبي قوة الإطفاء العام العسكريين والمدنيين، مبينا أن هذا التكريم ما هو إلا ترسيخ وتجسيد الإخلاص في العمل وتفانيهم في إنجاز الأعمال المطلوبة منهم في كل تركيز وإتقان.



من جانب آخر، استقبل رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد في مكتبه الفريق التطوعي الكويتي kflag لتسجيلهم رقم قياسي بفرد اكبر علم للكويت داخل كهف الحفرة السابعة في سلطنة عمان الشقيقة تزامنا مع احتفالات الأعياد الوطنية بحضور رئيس الفريق الكويتي التطوعي فؤاد قبازرد وأعضاء الفريق من منتسبي قوة الإطفاء العام العقيد يوسف عيسى، العقيد خالد خلفان، النقيب علي عبدالهادي علي، ووكيل اول ضابط علي عذبي.



في السياق، استقبل الفريق المكراد العميد الركن حقوقي محمد بوعجيم من هيئة القضاء العسكري الكويتي التابع للجيش الكويتي، حيث اهدى العميد بوعجيم الفريق المكراد نسخة من كتابه الذي يحمل عنوان «مجموعة الاحكام القضائية» التي صدرت بشأن العسكريين وآراء الفتوى والتشريع والردود القانونية لهيئة القضاء العسكري الكويتي.



كما استقبل الفريق المكراد ملازم أول حسين محمد حسين من منتسبي قوة الاطفاء العام الذي شارك في معرض الشرق الأوسط للاختراعات وحقق الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وحصوله أيضا على الميدالية البلاتينية وجائزة معرض التحدي والابتكار في دولة قطر الشقيقة، كما شكر الفريق المكراد الجميع على هذه الإنجازات التي تحقق رفعة وطننا الغالي.