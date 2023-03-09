ندعم الشعب الفلسطيني وحقوقه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الأحادية

ندعو الأطراف في ليبيا إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوصل إلى توافق حول الاستحقاقات السياسية

القاهرة - هناء السيد و«كونا»



ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 159 والتي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة حيث تم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.



وقد كان لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله كلمة بهذا الاجتماع جاء نصها على النحو التالي:



تعاني منطقتنا العربية من العديد من التحديات والأزمات والتي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية حيث تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة عدوانها الممنهج على أشقائنا من الشعب الفلسطيني وتزيد من معاناتهم، ونشجب ونستنكر هنا استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلتها للأنشطة الاستيطانية وتوسعها لاسيما الاقتحامات التي نفذتها أعداد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيماتها والتي أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وجرح العشرات من المصابين، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الموجهة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق تعد عنوانا للتعنت الإسرائيلي وسببا لاستمرار المعاناة وعقبة أمام إحلال السلام.



كما نود التأكيد على ثبات موقف الكويت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والتزامها الراسخ في دعم حقوقه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الأحادية التي تمس بالوضع التاريخي للقدس ودعم خيارات الشعب الفلسطيني الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والذي يضمن إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، كما نرحب في هذا الصدد بالنتائج الإيجابية التي خرجت عن مؤتمر القدس الذي عقد في شهر فبراير 2023.



وحول الأوضاع في اليمن الشقيق فإن الكويت تعرب عن بالغ قلقها لرفض ميليشيات الحوثي تمديد الهدنة التي انتهت خلال شهر أكتوبر 2022 واستمرار رفضها للجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة ويطيل من أمدها، كما ندعو جميع الأطراف اليمنية للانخراط بمفاوضات ينتج عنها حل سياسي يحقق تطلعات الأشقاء في اليمن نحو الأمن والاستقرار والازدهار وذلك وفقا للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن 2216، كما نؤكد على أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني الشقيق وضمان وصولها لكل أرجاء اليمن.



وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، فإن الكويت تدعو جميع الأطراف المعنية لتغليب المصلحة الوطنية والسعي الحثيث للتوصل إلى توافق حول الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء انتخابات وطنية تنفيذا لمضامين قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويضع حدا لكل التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي، كما تشيد الكويت بسير أعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في هذا الشأن.



وحول الأوضاع في لبنان، فإن الكويت تؤكد على أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بالاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي بما يضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره والمضي قدما بالإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي.



وحول الأزمة السورية، تجدد الكويت تعازيها ومواساتها للشعب السوري الشقيق إثر الزلزال الذي أصاب الشمال السوري، كما تؤكد الكويت على عدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة، وأن الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية تحفظ وحدة وسيادة سورية وتحقق تطلعات شعبها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 وأهمية الانخراط الجاد في عمل اللجنة الدستورية وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، وتشيد الكويت في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بديرسون.



وتؤكد الكويت موقفها المبدئي والثابت في رفض التدخل العسكري في أي نزاع، حيث تعرب الكويت عن بالغ قلقها من تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين وتبعاتها على الأوضاع الإنسانية والاقتصاد العالمي، وندعو جميع الأطراف المعنية في هذه الأزمة لتغليب لغة الحوار وخوض مباحثات تهدف للوصول إلى حل سلمي يستند الى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وختاما، فإن دولنا أمام مسؤوليات وتحديات جسام تتطلب منا بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف وانتهاج أساليب أكثر فاعلية لمناقشة قضايانا الهامة وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها بما في ذلك تلك القضايا التي تقلق عالمنا العربي كقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف ومسائل الأمن الإقليمي والدولي والتدخلات الخارجية التي تمس سيادة وأمن دولنا وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار وعدم التعرض لأمن وسلامة الملاحة البحرية وتهديد سلاسل إمداد خطوط الطاقة الدولية وغيرها من القضايا المستجدة التي تحتم علينا تطوير قواعد العمل العربي المشترك وجعله أكثر فاعلية وتأثيرا.



إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 159 في مقر الأمانة العامة بمدينة القاهرة.



كما التقى وزير الخارجية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالخارج في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي،



والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة نبيل عمار،



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا د. نجلاء المنقوش. كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونرو فيليب لازاريني، حيث استعرض لازاريني جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومشاريعها الإنسانية ونشاطاتها في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم.