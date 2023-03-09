يعرف الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) بأنه حالة شائعة تصيب غالبا الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر بالكامل في الحالات القصوى. وضمن هذا الإطار تحدثت المستشارة السريرية بكلية أخصائيي البصريات، دينيس فون مكوبتوم عن كيفية تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) من خلال النظام الغذائي.



ويؤثر AMD في البداية على مركز رؤيتك، بدلا من الرؤية المحيطية، ويمكن أن يظهر على شكل ضبابية في الرؤية أو تشوش. ويمكن أن يتطور هذا إلى فقدان البصر بالكامل في المركز، ما يؤدي إلى ظهور بقعة سوداء. وفي الحالات الشديدة ولكن النادرة يمكن أن يؤدي إلى العمى.



أوضحت فون مكوبتوم: «إن تناول الطعام الصحي ليس مفيدا لصحتك العامة فحسب، بل يمكن أن يكون له تأثير على عينيك. أولا، هناك مواد ضارة معينة تسمى المؤكسدات في الجسم يعتقد أنها متورطة في عملية الشيخوخة. في العين، يمكن أن تتسبب المواد المؤكسدة في تدهور الخلايا بشكل أسرع، مما قد يؤدي إلى حالة تسمى الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD). لحسن الحظ، هناك بعض المواد التي يمكن العثور عليها في الأطعمة التي تسمى مضادات الأكسدة والكاروتينات، مثل اللوتين والزياكسانثين. قد تساعد هذه في الحماية من المؤكسدات». وهناك ثلاثة فيتامينات يمكن أن تحمي من AMD بسبب خصائصها المضادة للأكسدة وهي A وC وE.



وتابعت: «يمكن العثور على فيتامين A في منتجات الألبان والأسماك الزيتية وبعض الخضار مثل الجزر. ويوجد فيتامين C في الفواكه مثل الكيوي والمانجو. ويمكن العثور على فيتامين E في بذور عباد الشمس والأفوكادو والطماطم المجففة. ويوجد اللوتين والزياكسانثين بشكل رئيسي في الخضار الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ، ولكن أيضا في الذرة والقمح الصلب وصفار البيض».



المصدر: إكسبريس